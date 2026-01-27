Александр Бабаков: для СР важно сохранять прямой и честный диалог с избирателями

Заместитель Председателя Госдумы, Первый Заместитель Председателя Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Александр Бабаков посетил Государственное Собрание Республики Башкортостан – Курултай в рамках рабочей поездки в регион.

Политик ознакомился с экспозицией музея парламентаризма, рассказывающей об истории становления и развития законодательной власти Башкортостана, а также провел встречу с Председателем Государственного Собрания Константином Толкачевым, с которым обсудил вопросы парламентского взаимодействия и текущую повестку.

Кроме того, в Курултае Александр Бабаков встретился с членами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Речь шла не только о региональной повестке, но и о задачах партии в целом.

Обсуждались приоритеты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на ближайший период, а также подготовка к предстоящим избирательным кампаниям, включая выборы депутатов Государственной Думы. Речь шла о том, как партийные решения на федеральном уровне должны опираться на реальный опыт регионов и живой запрос людей.

Отдельное внимание было уделено вопросам социальной политики и работе с обращениями граждан. Александр Бабаков отметил, что для партии принципиально важно сохранять прямой и честный диалог с избирателями, говорить с людьми простым и понятным языком и добиваться конкретных результатов.

«Репортер78» обратился за комментарием к Президенту Медиахолдинга «Ветеранские вести», эксперту Комитета Госдумы по обороне, члену Центрального Совета партии «Справедливая Россия», ветерану боевых действий Вячеславу Калинину.

«Согласен с Александром Михайловичем. На этапе подготовки к сентябрьским выборам очень важно налаживать взаимодействие с региональными активами партии. Только личное присутствие позволяет адекватно оценить обстановку, понять какие моменты в работе следует усилить. Александр Михайлович – политик с колоссальным опытом, который сразу же может обозначить план работы на весь период избирательной кампании», — отметил Вячеслав Калинин.