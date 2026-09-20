Гражданская позиция начинается с семьи

На избирательные участки в Саратовской области приходят большими и дружными семьями.

Одна из них семья Чугуновых из Балаковского района.

Оксана Чугунова, мама шестерых детей, считает участие в выборах не просто правом, а важной семейной традицией и личным примером для подрастающего поколения.



Для Оксаны поход на выборы почти в полном составе — это осознанное решение. По её словам, именно так, через личное участие родителей, у детей формируется понимание того, что каждый голос имеет значение для будущего страны.



«Мы пришли на выборы вместе с детьми, — поделилась Оксана Чугунова. — Я убеждена, что гражданский долг нужно прививать с ранних лет. Важно, чтобы дети видели: участие в жизни государства — это норма, это ответственность каждого из нас. Мы голосуем за стабильность, за развитие и за то, чтобы наши дети росли в сильной и процветающей стране».



Всем составом на выборы пришли многодетная семья Старцевых из Красноармейского района и семья Луценко из Новоузенского района. Дети получают первые уроки гражданской ответственности, рассказанные не в учебнике, а в реальной жизни.



Будущее страны начинается с крепкой семьи и ответственного отношения к своему выбору.