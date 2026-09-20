Сергей Замчалов проголосовал и призвал саратовцев последовать его примеру

Директор АНО «Донор Волга» Сергей Замчалов обратился к жителям региона, связав тему донорства с выборами депутатов Государственной Думы.

По его словам, донорство крови и костного мозга — это про ответственность, заботу и любовь к Родине: один добрый поступок сегодня может спасти жизнь человека завтра и поддержать систему здравоохранения. Он напомнил, что каждую третью субботу сентября отмечается Всемирный день донора костного мозга, и в этот день на акции «Донорство — стиль жизни» 10 человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

«Голосование на выборах — в том же ряду. Это тоже форма выражения социальной ответственности перед обществом. Выбирая представителей власти, мы напрямую влияем на решения в сферах, от которых зависят жизни людей: медицина, образование, социальная поддержка, развитие инфраструктуры», — подчеркнул Замчалов.

Он сообщил, что уже пришёл на избирательный участок и проголосовал, назвав это не просто правом, а обязанностью внести вклад в общее дело.

«Призываю всех не оставаться в стороне: найдите время и придите на избирательный участок. Ваш голос — забота о будущем, такая же важная, как и любое доброе дело сегодня. Пусть наша Россия развивается, а общество остаётся солидарным и сильным», — заключил он.

Ольга Сергеева