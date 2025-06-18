Громкое убийство в Марксе: адвокаты Рубика Акопяна требуют его оправдать

В Саратовском суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела.

В ходе судебного заседания по делу об убийстве в Марксе стороны представили свои позиции. Обвинение требует для подсудимого Рубика Акопяна 25 лет колонии строгого режима.

Защита представила следующие аргументы: отсутствие свидетелей, которые могли бы подтвердить причастность Акопяна к преступлению. Также нет доказательств, что именно он находился за рулем и совершал выстрелы.

Сам обвиняемый категорически отрицает свою вину, заявляя о непричастности к инциденту. Суд продолжает детально изучать все обстоятельства дела перед вынесением приговора.