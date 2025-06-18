Саратовцам рассказали об ограничениях для выплаты на погашение ипотеки многодетным

Госуслуги напомнили о мерах поддержки для семей с тремя и более детьми.

Например, многодетная семья купила квартиру в ипотеку. И в мае 2025 года оформила выплату на погашение кредита — 450 000 ₽.

Обязательства о выделении долей детям при использовании этого вида господдержки нет. После погашения ипотеки квартиру можно продать — хоть сразу.

Семья продает жилье в июне 2025 года. Его покупают другие многодетные родители. Но выплату на погашение ипотеки по этой квартире они смогут использовать не ранее чем через год после реализации предыдущей меры поддержки. То есть начиная с июня 2026 года.