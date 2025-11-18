ГУ МВД Саратова подвело итоги работы участковых уполномоченных полиции

В ГУ МВД России по Саратовской области 17 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы участковых уполномоченных.

Начальник главка Николай Ситников отметил, что этой службе исполнилось 102 года, и подчеркнул ее ключевую роль в системе органов внутренних дел.

По словам генерал-лейтенанта, участковый является гарантом законности на своей территории, а в работе важны не только профессиональные навыки, но и человеческие качества. За 10 месяцев саратовскими участковыми было пресечено более 3,5 тысячи преступлений.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения лучших представителей профессии.

Напомним, служба участковых имеет глубокие исторические корни, уходящие к указам Петра I и Екатерины II об организации поддержания правопорядка. Предшественниками современных участковых полиции были околоточные надзиратели и городовые. Кстати, в Саратове на улице Октябрьской у фонтана «Каскад» стоит памятник городовому.

Ольга Сергеева