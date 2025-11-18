В Саратове возбудили дело о мошенничестве сотрудников управляющей компании «Стандарт»

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании «Стандарт».

По версии следствия, с марта 2020 по ноябрь 2025 года компания не проводила техническое обслуживание и ремонт общего имущества дома № 7 по ул. Заречной, продолжая взимать плату с жильцов.

Действия сотрудников УК квалифицированы по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Отдельно отмечается, что в производстве следователей уже находится уголовное дело о халатности при переселении жильцов из аварийного дома.

Ольга Сергеева