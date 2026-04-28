Губернатор анонсировал новый формат отдыха в детских лагерях Саратовской области

Роман Бусаргин переформатирует детский отдых в Саратовской области.

Губернатор Саратовской области провел расширенное совещание, собрав за одним столом зампредов правительства, ключевых министров, руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов. Главной темой стала организация летней оздоровительной кампании — и подход к ней в этом году кардинально пересмотрят.

На встрече глава региона напомнил о ранее принятом решении антитеррористической комиссии, которое касается работы детских лагерей, расположенных на Кумысной поляне. Мера вынужденная и продиктована исключительно соображениями безопасности: защита подрастающего поколения в условиях текущих рисков выходит на первый план.

Как подчеркнул Бусаргин, лето-2026 не будет похоже на предыдущие сезоны. Перед профильными ведомствами поставлена задача — максимально задействовать альтернативные безопасные площадки для отдыха детей и активно развивать их. Теперь акцент сместится на те территории, где можно гарантировать полную защищённость юных жителей области при сохранении качества досуга.

Отдельно губернатор остановился на финансовой стороне вопроса. Родители, которые уже успели приобрести путёвки в лагеря на Кумысной поляне, получат полный возврат денег — никаких потерь для семей не предусмотрено. Региональные власти обещают оперативно отработать этот вопрос и компенсировать каждый потраченный рубль.

Ольга Сергеева