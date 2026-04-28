На Чапаева в Саратове изменится схема движения машин

В центре Саратова поменяют схему движения для автомобилистов.

Как сообщили в мэрии, новая схема начнёт действовать с 30 апреля на улице Чапаева — на отрезке от Московской до Кутякова. Решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения.

Для водителей подготовили свежую разметку и дополнительные дорожные знаки. В частности, появятся указатели 5.15.7 «Направление движения по полосам», которые чётко разграничат потоки. Нововведения затронут два ключевых участка.

На отрезке от Московской до Челюскинцев автомобили будут двигаться следующим образом: в сторону улицы Челюскинцев — только по одной полосе, а в обратном направлении, к Московской, — уже по двум полосам.

На участке между Челюскинцев и Кутякова принцип зеркально изменится. В сторону Кутякова машины поедут по двум полосам, тогда как в направлении Челюскинцев им будет отведена лишь одна полоса.

Власти рекомендуют водителям заранее ознакомиться с новой схемой и быть внимательными при проезде этого участка после 30 апреля.

Ольга Сергеева