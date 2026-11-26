В бюджете РФ предусмотрели на 2027 год «колоссальный объём решений по Саратовской области».

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона уточнил, что средства удалось привлечь благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Деньги пойдут на реконструкцию Театра оперы и балета, продолжение модернизации саратовской трамвайной сети, возведение нового моста через Волгу, строительство новых путепроводов и другие проекты.

Дополнительные федеральные средства заложат в региональный бюджет в начале декабря. Бусаргин поручил профильным зампредам правительства заранее подготовить необходимую документацию и площадки, а приступить к освоению денег нужно будет сразу после их поступления.