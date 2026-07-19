Губернатор Бусаргин: инвестор намерен построить в Саратове пожарное депо за 6 млрд

Инвестор построит пожарное депо в Саратове рядом с логистическим гигантом за 6 миллиардов рублей.

В Саратове появится новое пожарное депо, которое возведет инвестор в рамках расширения логистического кластера. О планах строительства сообщил губернатор Роман Бусаргин по итогам визита на стройплощадку.

Инициатором проекта выступает ООО «Метрикс Логистик» — компания, которая уже возводит в городе масштабный логистический центр площадью свыше 83 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций в этот объект превышает 6 миллиардов рублей, завершение строительства запланировано на текущий год.

Новое пожарное депо, по словам губернатора, будет обслуживать не только сам логистический центр, но и прилегающие территории. Точные сроки возведения объекта пока не называются.

Глава региона также отметил, что развитие логистического направления стало важным преимуществом Саратова для привлечения инвестиций. Кластер расположен вблизи объездной дороги, что облегчает работу торговых предприятий и практически исключает движение большегрузов по городским магистралям.

Ольга Сергеева