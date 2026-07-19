Саратовцев оштрафуют на крупные суммы за нарушения решений властей

В Саратовской области с 11 июля вступают в силу штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение решений губернатора и оперштаба.

В регионе введена административная ответственность за неисполнение распоряжений главы области и решений оперативного штаба. Соответствующий закон подписан губернатором Романом Бусаргиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Штрафы для физических лиц составят от 3 до 4 тысяч рублей за первичное нарушение, при повторном — 5 тысяч. Должностным лицам грозит взыскание до 50 тысяч рублей, юридическим — до 100 тысяч, а при рецидиве — до 300 тысяч рублей.

Новая норма распространяется, в частности, на фото- и видеосъемку, а также публикацию в интернете кадров, демонстрирующих последствия работы средств противовоздушной обороны или атак беспилотных летательных аппаратов, если такие действия запрещены решениями оперштаба. Как пояснил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин, документ устанавливает ответственность за несоблюдение решений, принятых в рамках полномочий штаба согласно Указу Президента РФ №757.

Власти подчеркивают, что ограничения направлены исключительно на обеспечение безопасности стратегической инфраструктуры и жителей региона. Ранее, в сентябре 2025 года, губернатор уже подписал постановление, запрещающее публикацию неофициальной информации о применении БПЛА и работе систем ПВО и РЭБ. Составлять протоколы о нарушениях будут сотрудники управления региональной безопасности, а окончательное решение — принимать мировые суды.

Ольга Сергеева