Губернатор Бусаргин наказал зампреда и двух министров за недоработки в детских лагерях

Глава Саратовской области Роман Бусаргин объявил взыскания ряду руководителей областной администрации.

Согласно распоряжению, заместитель председателя правительства Сергей Егоров получил строгий выговор, а министры Олег Дубовенко и Денис Давыдов — официальные замечания.

Причиной дисциплинарных мер стали недостатки в работе по подготовке детских оздоровительных учреждений к летнему сезону. Проверка показала, что ответственные лица не обеспечили должный уровень организации отдыха детей.

Такие меры, по мнению губернатора, должны стимулировать более ответственный подход к исполнению служебных обязанностей и способствовать совершенствованию системы социального обслуживания в регионе.