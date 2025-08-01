В Саратове обсудили профилактику экстремизма

Национально-культурные организации обсудили вопросы межнационального согласия и профилактики экстремизма.

На площадке министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялось рабочее совещание с руководителями национально-культурных организаций.

В мероприятии приняли участие министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, председатель Общественной палаты области, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Борис Шинчук, члены комиссии Общественной палаты по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции и руководители национально-культурных организаций региона.

В ходе заседания участники обсудили вопросы социально-культурной адаптации детей иностранных граждан, профилактики вовлечения подростков в деструктивные организации, участия национально-культурных объединений в проектах по гармонизации межнациональных отношений, в частности, в Окружном этапе VI Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025».

Национально-культурным организациям было рекомендовано активизировать профилактические и разъяснительные мероприятия с членами организаций, в молодежной среде, направленные на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность экстремистских и террористических организаций. Особое внимание этому вопросу необходимо уделить в преддверии нового учебного года в рамках разъяснительных и просветительских встреч с родительским сообществом.

Кроме того, участники выработали рекомендации, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального диалога, а также на развитие гражданского единства в регионе.