Губернатор Бусаргин поздравил мусульман Саратовской области с праздником Курбан-байрам

Губернатор Саратовской области поздравил мусульман с одним из главных праздников.

Роман Бусаргин 27 мая направил официальные поздравления мусульманской общине региона.

В своём обращении глава области отметил, что Курбан-байрам, веками передающийся из поколения в поколение, является не просто религиозным событием, а символом важнейших человеческих ценностей. По словам губернатора, этот день воплощает в себе любовь и заботу о ближних, глубокое почитание духовных заветов, а также милосердие и добро. Руководитель региона подчеркнул, что именно эти моральные принципы лежат в основе справедливого и сбалансированного общества.

Роман Бусаргин пожелал всем жителям области, исповедующим Ислам, чтобы священный праздник принёс в их дома мир и процветание, а сердца наполнил стремлением к единению и совершению добрых поступков. Кроме того, губернатор адресовал своим землякам пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Напомним, Курбан Байрам (Ид Аль Адха) празднуется во всем мире с 27 по 30 мая. В регионах России, где большинство жителей исповедуют Ислам, объявлены выходные дни.

Наталья Мерайеф