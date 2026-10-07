Губернатор Роман Бусаргин утвердил перечень опасной флоры в Саратовской области

Пять видов растений, представляющих угрозу, решением руководства Саратовской области внесены в специальный реестр для последующей полной ликвидации ради предотвращения их дальнейшего распространения.

Об этом сообщает официальный портал правовой информации, обнародовавший сегодня нормативный акт за подписью губернатора Романа Бусаргина.

Региональная стратегия противодействия инвазивным культурам охватила канадский мелколепестник, канадский и гигантский золотарники, циклахену дурнишниколистную, а также борщевик Сосновского, причём последний отдельно локализуют на заповедных и особо охраняемых природных территориях губернии. Данные агрессивные сорняки активно вытесняют коренные экосистемы, губят пастбища, засоряют аграрные угодья и препятствуют нормальному созреванию сельхозкультур. Кроме того, неприхотливые дикоросы несут прямую биологическую угрозу: циклахена провоцирует тяжёлую аллергию у людей и приводит к токсическим отравлениям скота при попадании в сено, а едкий сок стремительно разрастающегося борщевика оставляет на человеческой коже глубокие химические ожоги.