Сергей Гладков ушел из Саратовской областной думы в Госдуму

Сергей Гладков официально сложил с себя полномочия депутата Саратовской областной думы, завершив переход в Государственную Думу.

Его отставку сегодня одобрили коллеги на думском заседании.

Гладков избрался в нижнюю палату федерального парламента в сентябре, поэтому был вынужден отказаться от места в региональном заксобрании. Его уход продолжил цепочку переходов саратовских единороссов в федеральный парламент — ранее мандаты сложили Антонина Галяшкина и Александр Янклович.

На фоне кадровых перестановок областная дума сегодня избрала председателей двух комитетов. Комитет по аграрным вопросам возглавила Галина Ткачева, сменившая Галяшкину. Комитет по делам ветеранов возглавил Дмитрий Лыгин, занявший место Янкловича. Лыгин — ветеран специальной военной операции, получивший ранение и инвалидность, ранее занимал должность заместителя председателя этого комитета. Все перечисленные депутаты входят во фракцию «Единая Россия».