Губернатор Бусаргин: В Саратове и Энгельсе расширят сеть уличных точек с бесплатным Wi-Fi

В Саратовской области ввели временные ограничения на использование мобильного интернета.

Эта мера связана с необходимостью усиления защиты от возможных атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем официальном заявлении.

Губернатор признал, что такие ограничения создают определенные неудобства для жителей, но подчеркнул, что безопасность населения и критически важных объектов является абсолютным приоритетом. Для минимизации негативных последствий принято решение о расширении сети общедоступных Wi-Fi точек в регионе. Особое внимание будет уделено увеличению количества таких точек в Саратове и Энгельсе.

Кроме того, планируется создать и опубликовать подробную карту существующих точек бесплатного доступа в интернет. Важно отметить, что введенные ограничения не распространяются на проводной интернет, который продолжает работать в обычном режиме. Местные власти также работают над увеличением доступности этого вида подключения для жителей области.