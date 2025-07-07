В Саратове за четверть миллиона продают аквариум с крабами и морскими звездами

Саратовец продаёт морской аквариум с жителями за 260 тысяч рублей.

На сайте объявлений появилось предложение о продаже готовой морской экосистемы. Житель Саратова под ником Михаил выставил на продажу 200-литровый аквариум с полным набором обитателей — рыбками, креветками, крабами, морскими звёздами и кораллами.

«Всё работает, забирайте готовый морской уголок. Корм и оборудование — в комплекте», — указал продавец.

Цена за готовый аквариум с его «населением» составляет 260 тысяч рублей. Отдельно автор объявления продавать элементы системы не планирует.