Губернатор обсудил с главой Озинского района задачи на год

Губернатор Роман Бусаргин встретился с главой Озинского района Дмитрием Периным.

Об этом информирует 14 января пресс-служба областного правительства.

Напомним, эту должность Перина официально избрали в конце декабря 2025 года.

Глава региона отметил большой опыт работы Дмитрия Перина в структурах муниципальной власти. Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Озинского района. Роман Бусаргин подчеркнул, что новый руководитель хорошо знаком с муниципалитетом и погружен в вопросы, с которыми сталкиваются жители.

«Перед муниципалитетом стоят серьезные задачи, именно практический подход станет ключевым для их решения. Особенно важно сейчас сосредоточиться на развитии социальной инфраструктуры и поддержке инициатив граждан. Озинский район вошел в программу развития трёх крупнейших муниципалитетов. Реализацию программы необходимо держать на особом контроле. Для региона — это непростые решения с точки зрения финансирования, но они важные для территории и создания комфортных условий для жителей», — сказал губернатор.

В ходе встречи говорили о планах на 2026 год.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется обустройство новой общественной территории – зона отдыха у пруда Центральный в Озинках. В рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Культура малой Родины» будет проведен капремонт сельского ДК в Первоцелинном.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано почти 6 км дорог на подъезде к районному центру.

За счет средств регионального бюджета будут проведены работы по обновлению школы в поселке Модин, детском саду поселке Белоглинный, школьном спортивном зале поселка Первоцелинный, школьном музее села Пигари, а также в районном Доме детского творчества.

Подготовила Ольга Сергеева