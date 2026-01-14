В России появятся передвижные аптеки

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптечных пунктах.

Предусматривается, что с их помощью будут продавать лекарства (за исключением сильнодействующих, спиртосодержащих и иммунобиологических, требующих особых условий хранения) в тех поселениях, где нет стационарных аптек и больниц. Такой эксперимент пройдет с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин не раз подчеркивал, что принятие законопроекта позволит повысить доступность для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах страны.

«Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. По данным экспертов, из 83 тысяч действующих аптек, только 14% находятся в труднодоступных районах», — отмечал председатель ГД.

Напомним, этот вопрос поднимался в ходе прямой линии президента России Владимира Путина.

Подготовила Ольга Сергеева