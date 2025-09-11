Губернатор пообещал жестко наказывать подчинённых за долгое отключение воды

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин раскритиковал министерство строительства и ЖКХ за длительные отключения горячей воды в городе Балаково.

На заседании правительства он потребовал от профильного министра Михаила Бутылкина четких графиков отключений и соблюдения сроков работ.

Бутылкин сообщил, что реконструкция 25 участков водопровода в Саратове завершится к 15 ноября, а пять объектов будут сданы в декабре. Губернатор подчеркнул, что люди должны быть заранее проинформированы о причинах и сроках отключений, а их срыв недопустим.

По словам министра, финансирование работ в муниципалитетах начнется в ноябре-декабре, а сами работы — в следующем году.