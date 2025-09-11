В регионе разработают детальные планы модернизации коммунальных сетей

В Саратовской области будут разработаны детальные планы модернизации коммунальных сетей для 17 крупных городов.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Такое поручение министерству строительству и ЖКХ области дал в ходе заседания правительства губернатор Роман Бусаргин.

Работы будут вестись с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита. В программу вошли 17 крупных городов Саратовской области. Реализовываться она будет в несколько этапов. В рамках первого, старт которого запланирован в этом году, на модернизацию коммунальных сетей направят свыше 800 млн рублей. Программа позволит улучшить качество и надежность предоставления услуг по тепло- и водоснабжению для 650 тысяч человек.

Губернатор отметил предстоящий объем работ и подчеркнул, что вопросы, связанные с модернизацией коммуникаций должны быть на постоянном контроле.

«По каждому городу, по каждому объекту должно быть четкое понимание по срокам работ. Должны быть детально проработаны все производственные графики. И самое важное: они должны быть доведены до населения. Модернизация проводится именно для того, чтобы наши жители получали качественную коммунальную услугу», — высказался Роман Бусаргин.

Ремонт сетей водоснабжения начнется уже в этом году. На эти цели выделяется дополнительно 2 млрд рублей в рамках казначейского инфраструктурного кредита. Финансирование распределено на несколько лет. В планах заменить 67 км водопроводных и 19 км канализационных сетей, а также провести ремонт центральных коллекторов.