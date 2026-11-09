Саратовский губернатор поручил оперативно завершить оценку ущерба от атаки БПЛА

Роман Бусаргин 9 ноября провёл постоянно действующее совещание с зампредами правительства, министрами и главами районов.

В минувшую субботу во всех муниципалитетах прошли личные приёмы участников СВО и членов их семей: более 130 человек озвучили свои вопросы, которые касались бытовых нужд, правовых вопросов и медпомощи. Всего с марта 2023 года принято более 6 тысяч человек.

С 5 ноября в регионе отменён пожароопасный сезон — погодные условия позволили принять это решение, но мероприятия по сохранности леса, включая осеннюю высадку деревьев, необходимо продолжать.

Губернатор также поручил профильным службам в кратчайшие сроки завершить оценку ущерба и восстановительные работы после атаки БПЛА 7 ноября в Саратове. «Механизм оказания помощи гражданам уже отработан. Помощь жителям сейчас — главная задача. Руководство Саратова должно быть на связи с гражданами круглосуточно», — подчеркнул глава региона.