Еще четверо саратовских бойцов не вернулись живыми с фронтов СВО

В ходе специальной военной операции погибли еще четыре жителя Саратовской области.

Администрация Саратова сообщила о гибели Виталия Супонова и Михаила Журавлёва. В Петровском районе простились с ефрейтором Андреем Будаевым и рядовым Алексеем Гурьяновым — об этом сообщила местная газета «Петровские вести 64».

Андрей Будаев родился в 2001 году в Петровске, получил профессию сварщика, прошёл срочную службу в ракетных войсках, где ему присвоили звание гвардии ефрейтора, после чего работал на станции техобслуживания. Он был награждён благодарственным письмом командира войсковой части и медалью «Участнику специальной военной операции». Военнослужащий погиб 24 октября при выполнении задач в ходе СВО.

Алексей Гурьянов родился в 1986 году в Петровске, окончил строительный колледж в Саратове, до участия в спецоперации работал вахтовым методом в Москве и Санкт-Петербурге. Он погиб 16 февраля 2025 года при выполнении боевых задач.

Оба петровчанина похоронены на Аллее героев родного города. Губернатор и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.