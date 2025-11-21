Губернатор после критики Володина предложил отправить главу Аткарского района в отставку

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 21 ноября инициировал отставку главы Аткарского района Виктора Елина.

Формулировка для кадровой перестановки официально звучит так: «в связи с утратой доверия». Соответствующее представление направлено в районное Собрание.

Как сообщил Бусаргин в своем Telegram-канале, проверка в рамках антикоррупционного законодательства выявила многочисленные нарушения в предоставлении сведений о доходах, а также факт конфликта интересов.

Ранее на Виктора Елина обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин, раскритиковавший затянувшуюся реставрацию здания педагогического училища в Аткарске.

Наталья Мерайеф