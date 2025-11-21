В Саратове мужчина погиб при падении с высоты многоэтажки на Мельничной

В Саратове 19 ноября произошел несчастный случай со смертельным исходом.

В Кировском районе, возле дома № 57/63 на улице Мельничной (район 1-й Дачной), было обнаружено тело мужчины, упавшего с высоты.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего до их приезда.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях от очевидцев. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева