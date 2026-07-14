Губернатор Бусаргин прокомментировал жалобы саратовцев на долгострои

Саратовские дольщики пяти ЖСК дождались реакции губернатора: сроки сдачи домов сорваны, создана спецгруппа.

Роман Бусаргин взял под контроль ситуацию с жилищно-строительными кооперативами «Подворье», «Подворье +», «Нескучный», «Динамовский» и «Строитель» — там регулярно переносятся сроки ввода объектов. Готовность зданий, по данным властей, варьируется от 60% до 95%.

Для ускорения решения проблемы сформирована рабочая группа с участием правоохранителей и надзорных органов. Дольщикам также открыли горячую линию комитета Госстройнадзора: 74-44-26.

Ольга Сергеева