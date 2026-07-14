Лисички, подосиновики, белые: саратовские грибники «штурмуют» леса с ящиками и ведрами

В саратовских лесах грибной бум: лисички собирают вёдрами.

Местные грибники в соцсетях ежедневно хвастаются полными корзинами — в ходу не только лисички, но и белые, подосиновики, поддубники. Сезон радует объёмами: люди возвращаются с ящиками и большими пакетами.

Однако не всё так радужно. По словам собирателей из Хвалынского района, до 70% находок поражены червями. Главная причина — засушливая погода, которая мешает грибам развиваться полноценно.

Опытные охотники надеются на дожди — они способны исправить ситуацию и с качеством, и с количеством.

Ольга Сергеева