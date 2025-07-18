Губернатор провел встречу с начальником управления ветеринарии региона

На территории Саратовской области сохраняется стабильная эпизоотическая ситуация по особо опасным и карантинным заболеваниям.

Об этом на встрече с губернатором Романом Бусаргиным сообщил начальник управления ветеринарии правительства области Алексей Балалаев.

«Благодаря стабильной эпизоотической ситуации Саратовская область была признана Международным эпизоотическим бюро благополучным регионом с вакцинацией. Изменились условия экспортирования крупного рогатого скота и мяса. Этот статус позволяет нашим фермерам в сфере животноводства и переработки в полной мере представлять свою продукцию на международном уровне», — подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

Ещё один вопрос, который обсудили во время встречи — обеспеченность кадрами. Управление ветеринарии тесно сотрудничает с Вавиловским университетом, где готовят высококвалифицированных специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Востребованным является обучение по целевым направлениям. Количество «целевиков», устроившихся в учреждения Госветслужбы, растёт: в 2023 году их было 10, в 2024 году – 14, в этом году обучение завершают 18 будущих ветеринарных врачей.

Об этом информирует пресс-служба областного правительства.