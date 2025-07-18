В Саратовской области синоптики обещают жаркие дни с ливнями и градом

В Саратовской области в ближайшие выходные ожидается переменчивая погода.

По данным регионального Гидрометеоцентра, в субботу 19 июля регион окажется под влиянием антициклона, что приведет к ясной и сухой погоде. Однако уже в воскресенье 20 июля и понедельник 21 июля днем прогнозируются грозы с кратковременными ливнями, местами возможен град и усиление ветра до 18 м/с.

Температурный фон останется достаточно высоким. Ночные показатели составят от +13° в отдельных районах до +22°, днем воздух прогреется до +27…+34°. В Саратове ночью ожидается +17…+21°, днем столбики термометров поднимутся до +28…+30°.

Метеорологи отмечают, что температура воды в Волге в черте города сохраняется на отметке +24,6°. Уровень пожарной опасности в большинстве районов оценивается как умеренный, однако в Левобережье местами достигнет высоких значений.