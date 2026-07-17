Губернатор проверил ход ремонта ДК под Саратовом

В рамках рабочего визита в Советский район губернатор Роман Бусаргин осмотрел ход капитального ремонта дома культуры в поселке Степное.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 86%. Завершены штукатурка стен, монтаж потолков, замена дверей и окон. Также обновлена одна из входных групп, частично уложено новое напольное покрытие. Об этом сообщает персс-служба областного правительства.

Губернатор подчеркнул, что учреждение является центром социально-культурного развития для всего района, поэтому создавать здесь современные условия крайне важно, особенно с условием большого количества творческих коллективов в районе.

«Решение нашего президента направлено на поддержку небольших территорий. Контроль его реализации со стороны органов местной власти должен быть самым строгим», — обратил внимание глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева