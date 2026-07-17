Под Саратовом установили чесальный столб для диких кабанов

В охотничьих хозяйствах региона стартовала предсезонная подготовка.

Егери заготавливают корма, обновляют площадки и внедряют нестандартные решения. Например, в Балаковском районе появился необычный объект — «чесальный столб» для кабанов.

Конструкция представляет собой нетканый материал, обернутый проволокой и пропитанный креолином. «Дожди будут смачивать поверхность, и запах сохранится до глубокой зимы. Это помогает диким свиньям избавляться от насекомых», — пояснил руководитель угодья Игорь Мишнин.

Активно помогают и сами охотники. Как отметил глава комитета охотхозяйства Александр Гаврилов, участие в работах дает приоритетное право на получение разрешений на добычу. «Охотники видят результат и охотно включаются в процесс», — подчеркнул он.

Ольга Сергеева