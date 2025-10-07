Губернатор провёл встречу с саратовским управляющим Сбербанка

Губернатор Роман Бусаргин во вторник 7 октября провел рабочую встречу с руководителем Саратовского отделения Сбербанка Александром Решетняком.

В ходе встречи, как сообщает пресс-служба облправительства, стороны обсудили вопросы комплексного сотрудничества правительства региона и Сбера, а также реализацию совместных благотворительных проектов.

«Выстроено сотрудничество, которое позволяет реализовывать важные и масштабные проекты, способствующие развитию области, улучшению инфраструктуры и повышению качества жизни жителей. Такая совместная работа позволяет эффективно использовать ресурсы, привлекать инвестиции и внедрять передовые технологии», — подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

Подготовила Наталья Мерайеф