Реализацию национальной политики рассмотрели на межрайонном совещании в Дергачах

В поселке Дергачи под председательством вице-губернатора области – руководителя аппарата губернатора области Михаила Орлова прошло межрайонное рабочее совещание.

Как сообщили в министерстве внутренней политики региона, основной темой мероприятия стала реализация в регионе основных направлений стратегии государственной национальной политики.

В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов области, органов прокуратуры, военного комиссариата, правоохранительных органов, главы Дергачевского, Ершовского, Краснокутского, Озинского и Перелюбского районов.

Исполняющий обязанности министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов представил информацию об основных направлениях реализации на территории региона Стратегии государственной национальной политики, форматах и практиках совместной работы исполнительных органов области, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, учреждений образования и культуры. Большое внимание было уделено предложениям и рекомендациям по оптимизации мониторинговой и профилактической работы на местном уровне, организации мероприятий, направленных на укрепление общегражданского единства, социокультурной адаптации иностранных граждан, информационного сопровождения государственной национальной политики.

Отдельно в рамках совещания обсуждалась работа в местах компактного проживания граждан различных национальностей. Участники детально разобрали существующие проблемы в данных муниципалитетах, эффективность профилактических мероприятий, результаты работы по социокультурной адаптации представителей отдельных национальных групп.

Михаил Орлов обратил внимание участников совещания на необходимость комплексной работы по реализации государственной национальной политики в муниципалитетах. В местах компактного проживания представителей разных национальностей важно на системной основе проводить мониторинговую и профилактическую работу. Значительное внимание, по словам вице-губернатора, необходимо уделять сфере образования и реализации задач по обеспечению непрерывного обучения несовершеннолетних из числа представителей отдельных национальностей, их успешной адаптации и интеграции в школьную среду.

Подготовила Ольга Сергеева