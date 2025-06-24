Губернатор Роман Бусаргин наградил лучших классных руководителей и директоров саратовских школ

Сегодня в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии «Признание», а также победителя и призеров регионального конкурса «Директор года».

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 25 учителей и 23 руководителя общеобразовательных учреждений из 17 муниципалитетов.

«Одна из главных задач учителя — раскрыть потенциал ребенка. Сделать это без особого дара невозможно. Все вы обладаете огромным талантом, свидетельством которого служат воспитанные вами дети.

Все долгие годы учебы вы стараетесь быть для своих учеников примером, именно к вам они идут за советом и помощью даже во взрослой жизни. А многие потом приведут к вам учиться и своих детей, помня, что вы — мудрый наставник.

Заменить учителя невозможно. Для того, чтобы стать учителем, недостаточно иметь лишь знания. Необходимо обладать множеством качеств и навыков. Вы одновременно педагоги и наставники, лучшие друзья и психологи для детей, организовываете родительские собрания и различные мероприятия. Переживаете за все сферы насыщенной школьной жизни. Благодаря богатому опыту помогаете детям в подготовке к взрослой жизни.

Каждый из тех, кто принимал участие в конкурсе, несомненно, достоин самых высоких наград. Главная же — успех ваших учеников, их доверие и уважение. Вы — наша гордость и наша надежда. От всего сердца благодарю каждого из вас и ваших коллег за работу и самоотдачу», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Лауреатами премии «Признание» стали:

учитель истории школы №3 г. Балашов Большекова Ксения Владимировна;

учитель информатики образовательного центра №3 «Созвездие» г. Вольск Севостьянова Антонина Владимировна;

учитель обществознания и географии школы №2 р.п. Новые Бурасы Дрюпина Ирина Георгиевна;

учитель биологии школы с. Балтай Тюрина Ольга Владимировна;

учитель иностранного языка школы № 18 им. Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Максакова г. Балаково Дворянкина Олеся Римовна;

учитель английского языка школы с. Павловка Марксовского района Цацулина Светлана Федоровна;

учитель английского языка школы № 1 г. Петровск Федорова Екатерина Валерьевна;

учитель информатики и физики образовательного центра № 1 имени Героя Советского Союза К.А. Рябова г. Вольск Чекалина Ольга Константиновна;

учитель информатики школы р.п. Красный Октябрь Дьяконова Лариса Тахировна;

учитель изобразительного искусства, математики, русского языка, чтения школы по адаптированным образовательным программам № 11 г. Балашов Дегтярева Людмила Владимировна.

В конкурсе «Директор года» награждены:

Победитель — директор школы №1 р.п. Степное Исакина Наталья Юрьевна;

Призер — директор школы п. Первомайский Дергачевского района Бокова Ирина Владимировна;

Призер — директор школы № 102 г. Саратов Кожевникова Наталья Юрьевна.