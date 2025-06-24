Фотоловушками оснащены все лесничества Саратовской области

В Саратовской области лесную охрану обеспечивают 177 специалистов. Об этом сообщили в пресс-служба минприроды региона.

Для повышения их эффективности за счет федерального бюджета с 2023 по 2025 годы закуплено оборудование: 12 автомобилей (6 в 2023, 3 «Нивы» в 2024, 3 «Нивы» в 2025), лодка с прицепом (2025), 45 фотоловушек (2024, плюс 19 запланировано в 2025 на 190 тыс. руб.), 57 носимых видеорегистраторов (21 в 2023, 36 в 2024), 11 навигаторов (4 в 2023, 7 в 2024), 23 измерительных прибора (2024) и 49 комплектов форменного обмундирования (31 в 2023, 18 в 2024, в 2025 планируется закупка на 1,01 млн руб.).

Фотоловушки установлены во всех лесничествах и районах области, обеспечивая контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и предотвращением нарушений.

Напомним, закупка техники для борьбы с пожарами проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина.