Губернатор Роман Бусаргин потребовал усилить работу дорожных служб в снегопады

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провёл оперативное совещание по ситуации с уборкой снега.

Сообщается, что за новогодние праздники в Саратове выпало 64 см снега, и прогнозируются новые осадки. Губернатор поручил мобилизовать все дорожные и коммунальные службы для круглосуточной работы. Особое внимание, с его слов, нужно уделить расчистке подъездов к социальным объектам и персональной ответственности глав муниципалитетов.

В регионе задействовано около 1500 единиц дорожной техники, использовано более 30 тыс. тонн противогололёдных материалов, все дороги открыты. На вывозе мусора работает свыше 500 машин.

Контроль за управляющими компаниями усилен, вплоть до административных мер. Обращения граждан оперативно передаются подрядчикам, — заверили в правительстве региона.

Ольга Сергеева