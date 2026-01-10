Лысогорский район скорбит о гибели своего военнослужащего в зоне СВО

Лысогорский район Саратовской области сообщил о потерях в зоне СВО.

В ходе боевых действий погиб уроженец района Владимир Коновалов.

Прощание и погребение военнослужащего прошли в его родном селе Широкий Карамыш. На траурной церемонии присутствовали члены семьи, сослуживцы и жители населённого пункта.

В официальном релизе администрации не уточняются возраст военнослужащего, точная дата и детали его гибели.

Специальная военная операция продолжается 4-й год. Общее количество погибших в ходе СВО россиян не называется.

Ольга Сергеева