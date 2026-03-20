Губернатор Роман Бусаргин поздравил саратовских мусульман с Ураза-байрам

Роман Бусаргин поздравил мусульман региона с праздником Ураза-байрам.

20 марта мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам — праздник разговения, знаменующий завершение Священного месяца Рамадан и строгого поста. Мусульман Саратовской области с этим днем поздравил глава региона.

Бусаргин подчеркнул, что праздник олицетворяет высокие духовные ценности и напоминает о важности укрепления семейных традиций, заботы о ближних и поддержки нуждающихся. Бусаргин отметил, что в многонациональной и многоконфессиональной Саратовской области эти принципы служат прочным фундаментом для мира, согласия и взаимного уважения между людьми разных культур и убеждений.

«Пусть Ураза-байрам принесет в каждый дом радость, мир и согласие, укрепит веру в лучшее и вдохновит на благие начинания!» — пожелал губернатор.

Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий сегодня до полудня ограничено движение и запрещена парковка на улице Татарская (между улицами Радищева и Мясницкой).

