Мария Усова: «Будем держать на контроле качественное исполнение всех инициатив»

В Саратове состоялась встреча депутатов фракции «Единая Россия» с губернатором Романом Бусаргиным.

Участники обсудили реализацию программ, направленных на повышение качества жизни жителей области: меры социальной поддержки, вопросы демографии и кадров, благоустройство территорий, строительство новых социальных учреждений. Большинство инициатив предусмотрены народной программой партии.

Депутат облдумы Мария Усова, курирующая направление «Гражданская солидарность и молодёжная политика» народной программы партии «ЕР», особо отметила важность взаимодействия с общественными движениями, занимающимися патриотическим воспитанием молодежи. По ее словам, такие объединения сегодня работают не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.

«Работа по всем основным вопросам, волнующим граждан, будет продолжена. Этого ждут и жители районов моего избирательного округа, для которых также актуальны развитие дорожной сети, сферы ЖКХ, модернизация образования и здравоохранения. Вместе с коллегами будем держать на контроле качественное исполнение всех инициатив», — прокомментировала Усова.

