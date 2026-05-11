Губернатор Роман Бусаргин встретился с представителями холдинга «Высокоточные комплексы»

Глава региона обсудил с «Высокоточными комплексами» развитие оборонных заводов.

Роман Бусаргин встретился с руководством АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»). Ключевой темой стали новые инвестиции и кадровое обеспечение предприятий региона.

Сообщается, что уже в этом году начнётся строительство нового производственного корпуса. Общий объём инвестиций превысит 5 млрд рублей. Сейчас идут подготовительные работы. Предприятие выполняет государственный оборонный заказ.

Прямо сейчас заводам требуется 130 специалистов рабочих профессий. Для решения этого вопроса налаживают сотрудничество с учреждениями среднего профессионального образования. Планируется закрепить за предприятием профильный колледж — до 85% его выпускников будут трудоустраиваться туда после учёбы. Также заводы примут участие в дне открытых дверей на базе СГТУ.

«Правительство поэтапно сопровождает проект. Потребность в кадрах должна быть закрыта», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Напомним, в структуру холдинга входят Саратовский агрегатный и Вольский механический заводы, где трудятся более 1000 человек.

