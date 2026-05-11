Сотрудники СКР благоустроили мемориал «Вечная слава павшим за Родину»

Следователи благоустроили мемориал погибшим воинам.

В преддверии Дня Победы сотрудники следственного управления СК России по Саратовской области привели в порядок памятные места, посвящённые героям Великой Отечественной войны.

Сотрудники следственного отдела по городу Саратов вместе с кадетами школы № 10 благоустроили мемориал «Вечная слава павшим за Родину», расположенный в Октябрьском районе. Следственный отдел по Ленинскому району привёл в порядок памятник героям-панфиловцам — саратовский монумент героям обороны Москвы.

В ходе мероприятий участники очистили территории от мусора, привели в порядок поверхности памятников, обновили покрытие и высадили цветы на клумбах.

