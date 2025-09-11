Губернатор Роман Бусаргин заявил о маленьком росте зарплат в Саратовской области

Средний уровень ежемесячного дохода жителей Саратовской области достиг 63 600 рублей.

Таковы данные на первую половину 2025 года.

Этой информацией на заседании регионального правительства 11 сентября поделился министр экономического развития Андрей Разборов, уточнив, что заработные платы выросли на 15%.

Однако губернатор Роман Бусаргин указал, что такого роста недостаточно, и призвал ориентироваться на более высокие показатели других субъектов РФ. Он отметил, что многие регионы демонстрируют более динамичное увеличение оплаты труда.

Кроме того, Бусаргин акцентировал внимание на необходимости уходить от сырьевой модели экспорта. По его мнению, следует наладить собственное производство и реализовывать уже готовую продукцию, например, не зерно, а кондитерские изделия. Это позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления и добавочную стоимость.