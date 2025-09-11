Новый собственник Дома Яхимовича в Саратове упорно скрывается от градозащитников

Новый собственник Дома Яхимовича в Саратове (ООО «Принцип») игнорирует заседания градозащитного совета и не представляет планов по реставрации памятника архитектуры.

Как заявил председатель совета Владимир Лешуков, компания избегает диалога, а её руководитель Антон Степанов отказывается от публичных выступлений.

Несмотря на то, что здание было куплено в декабре 2024 года за 12,2 млн рублей, никаких работ по его сохранению до сих пор не проводится. В связи с бездействием инвестора комитет по культурному наследию самостоятельно разработал план реставрации, которая должна быть завершена до 2028 года.