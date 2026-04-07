Губернатор Саратовской области опустился в рейтинге влияния глав регионов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ухудшил позиции в рейтинге влияния глав российских субъектов, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.

По итогам марта глава региона переместился с 69-го на 76-е место. Он остался в группе со «средним влиянием» — самом слабом показателе в рейтинге. Среди глав регионов Приволжского федерального округа ниже Бусаргина расположились только руководители Удмуртии и Марий Эл.

Первые три места в рейтинге заняли Сергей Собянин, Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров. Замыкают список Александр Бречалов, Александр Дронов и Валентин Коновалов.

Ольга Сергеева