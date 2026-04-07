В Энгельсском районе демонтировали почти 100 незаконных рекламных конструкций

С начала 2026 года в Энгельсском районе демонтировано порядка 100 незаконных рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в администрации района.

Работы велись, в частности, вблизи образовательных, медицинских и социальных учреждений, а также объектов культурного наследия. Визуальный шум снизился на улицах Тельмана, Студенческой, проспекте Строителей, Нестерова и других. В настоящее время основные усилия сосредоточены на центральных улицах и въездных группах.

Собственников объектов, расположенных с нарушением, уведомляют о необходимости сноса и предлагают альтернативные места для размещения рекламы, в том числе лайтбоксы на остановках. После истечения срока добровольного демонтажа и судебных решений объекты убирают принудительно силами МКУ «Городское хозяйство». На этой неделе планируется демонтаж нескольких конструкций на улице Лесозаводской. Затраты учреждения будут взысканы с собственников.

Также материалы направлены в уполномоченное ведомство для привлечения правообладателей к административной ответственности по ст. 14.37 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, накануне снесены несколько незаконных нестационарных торговых объектов на городской набережной. Договорённость об этом была достигнута ранее на встрече с министерством строительства и ЖКХ области и ГБУ СО «Областная инженерная защита».

