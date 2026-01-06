Губернатор Саратовской области подвел итоги года в цифрах

Роман Бусаргин рассказал о достижениях 2025 года.

Со слов главы региона, порядка 55,1 миллиарда рублей поступило в регион в рамках национальных проектов и государственных программ, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

Стартовала региональная программа по благоустройству территорий больниц. В итоге обновили асфальтовое покрытие на площади 54 тысячи квадратных метров в 27 поликлиниках и районных больницах.

В рамках национальных проектов в Саратовской области капитально отремонтировано 12 школ.

На обеспечение бесплатными лекарствами льготных категорий граждан из областного бюджета выделено почти 4,5 млрд рублей.

154 муниципальных образования вошли в реестр городских и сельских опорных населенных пунктов, — отметил в соцсетях губернатор.

Подготовила Ольга Сергеева