Саратовские общественники доставили очередные гуманитарные грузы на передовую

Накануне Нового года представители общественных организаций и активные жители Саратовской области организовали отправку гуманитарной помощи для военнослужащих.

Акции объединили усилия различных гражданских объединений региона, демонстрируя единство и всестороннюю поддержку защитникам Отечества, — сообщил ТГ-канал «Политика и общество».

В рамках благотворительной инициативы помощь была адресно доставлена нескольким воинским подразделениям. Ветераны Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» обеспечили гуманитарный груз для подшефной 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Им были переданы беспилотные летательные аппараты, мотоцикл повышенной проходимости и строительные материалы.

Атаман Базарно-Карабулакского станичного казачьего общества Саратовской области Александр Петров организовал передачу в зону СВО строительных материалов, а также современного дневного оптического прицела, который приобрел руководитель сельхозпредприятия из села Старые Бусары Ростям Кудашев.

Казаки Саратовской казачьей общины имени атамана Ермака Тимофеевича Всевеликого Войска Донского оказали помощь военнослужащим 94-го полка. Саратовским бойцам были переданы маскировочные сети, продукты питания, инструменты, строительные материалы, зимнее нательное белье и постельные принадлежности.

Волонтеры общественного движения «Броня в тылу» города Ершова подготовили для военнослужащих тепловизионный прицел, электроинструменты, продукты длительного хранения, а также трогательные детские письма со словами поддержки, которые стали особенно ценным эмоциональным подарком к праздникам.

Межнациональное единство в деле поддержки армии продемонстрировали члены Саратовской региональной общественной организации Таджикский национальный культурный центр «Иттифак» (Союз). Они обеспечили гуманитарную помощь для личного состава 137-й отдельной мотострелковой бригады, доставив 100 комплектов одежды, 100 спальных мешков, крупы, свежие фрукты и овощи, продукты длительного хранения, строительные материалы и сварочные аппараты.

Благотворительный фонд «Родина. Вера. Честь» совместно с другими общественными организациями передали для личного состава 54-го мотострелкового полка комплектующие для БПЛА, маскировочные сети, медицинские препараты, а также теплые вещи.

Акции стали еще одним свидетельством активной гражданской позиции и патриотизма жителей Саратовской области. Общественники региона намерены и в дальнейшем продолжать эту важную работу, оказывая всестороннюю поддержку российским военнослужащим.

Подготовила Ольга Сергеева