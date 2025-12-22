Губернатор Саратовской области предупредил об идущих на регион 20-градусных морозах

Губернатор Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с заместителями председателя правительства, министрами, а также главами районов.

Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

В отдельных районах Саратовской области на этой неделе ожидается ухудшение погодных условий с понижением температуры воздуха до -25 ° и порывами ветра до 20 метров в секунду. Глава региона подчеркнул, что все профильные службы должны быть в режиме повышенной готовности, вопросы, связанные с жизнеобеспечением граждан, должны быть на контроле глав муниципалитетов. Все поступающие от населения сообщения необходимо максимально оперативно отрабатывать.

«По каждой территории должно быть четкое понимание, как будут работать экстренные службы. Вопросы безопасности и жизнеобеспечения людей — первоочередные. Это большая нагрузка на коммунальный комплекс, поэтому эта сфера должна быть под особым контролем глав районов и руководителей профильных блоков правительства области», — обозначил задачу губернатор.

Ледостав в пределах территории Саратовской области ожидается не ранее 25 декабря. На сегодняшний день запрет выхода на лед введен на территории 38 муниципалитетов. Губернатор поставил задачу перед главами районов обеспечить безопасность жителей во время ледостава. В первую очередь необходимо организовать установку предупреждающих табличек, информационную работу и ограничить доступ к местам возможного выезда на лед автомобилей.

«Безопасность жизни и здоровья наших граждан — это главная ценность, которой мы руководствуемся в своей работе. Чтобы избежать происшествий на водоемах, важно своевременно провести все необходимые для этого мероприятия. В первую очередь это информационно-разъяснительная работа», — обозначил Роман Бусаргин.

Также была озвучена информация, что автопарк Саратова в 2025 году пополнился на 100 новых автобусов. Общественный транспорт курсирует по маршрутам, переведенным на брутто-контракты. Глава региона подчеркнул, что перед региональным правительством стоит задача в ближайшие годы максимально обновить автопарк городского общественного транспорта. Для этого действуют государственные программы и распределяются соответствующие субсидии по регионам. Министерству транспорта области необходимо активнее принимать участие в таких проектах и на постоянной основе взаимодействовать с федеральным центром.

«Мы переходим на другой уровень обслуживания пассажиров. Транспорт должен быть современным, чистым, комфортным — с кондиционерами, информационными табло и так далее. Для этого мы обновляем подвижной состав. Большую поддержку в этом вопросе региону оказывает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Благодаря его помощи в Саратов поставлено 45 единиц трамваев с начала реализации проекта по реконструкции маршрутной сети. Для маршрута № 3 будут приобретены трехсекционные трамваи «Витязь». Для региона, для Саратова это новые возможности в части развития транспорта, который будет отвечать запросам наших жителей», — отметил Роман Бусаргин.

Подготовила Наталья Мерайеф